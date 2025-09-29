У Молдові порахували всі голоси на виборах: партія влади здобула 50,2%

Центральна виборча комісія Молдови опрацювала 100% бюлетенів – це підтвердило перемогу керівної партії PAS.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Підрахунок останніх голосів ситуацію не змінив – до нового парламенту проходять три партії і два блоки.

Згідно з даними, перше місце посідає партія PAS, набравши 50,2% голосів. На другому місці – Патріотичний блок соціалістів, комуністів і партії "Майбутнє Молдови" з результатом 24,17%.

Також до парламенту проходить блок "Альтернатива", за який проголосували 7,96% виборців, "Наша партія", що набрала 6,20%, і партія "Демократія вдома" – 5,62%.

Решта партій і незалежні кандидати не змогли подолати виборчий поріг. Вони набрали менше 1% голосів.

Явка на виборах становила 52%.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Молдови Маєю Санду, привітавши її "з дуже важливою перемогою" її партії на парламентських виборах.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про підтримку Молдови після волевиявлення її громадян, яке він назвав "рішучим".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що перемога проєвропейської партії влади на виборах у Молдові показала хороший урок "для всіх".

Детальніше про результати виборів у Молдові читайте у статті Тріумф Санду, провал Кремля. Як Молдова утрималася на шляху до ЄС та які виклики це створює.