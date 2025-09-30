Правящая партия Грузии отказалась поздравлять политсилу Санду с победой на выборах в Молдове

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" решила воздержаться от поздравлений в адрес проевропейской силы "Действие и солидарность (PAS), возглавляемой президентом Майей Санду, с победой на парламентских выборах в Молдове.

Об этом заявил лидер "Грузинской мечты", грузинских премьер Ираклий Кобахидзе, которого цитирует "Эхо Кавказа", сообщает "Европейская правда".

На вопрос о том, почему грузинские власти не прислали поздравления, Кобахидзе ответил: "Пока Молдова остается членом СНГ, нам сложно ее поздравить".

"Подождем, когда Молдова выйдет из СНГ, и тогда посмотрим, пересмотрим вопрос поздравления", – добавил он.

Напомним, по данным подсчета 100% голосов на выборах в Молдове, правящая партия PAS получила 50,2% голосов, что обеспечивает ей единоличное большинство.

