НАТО посилить місію у Балтійському морі після підозрілих БпЛА у Данії

Новини — Неділя, 28 вересня 2025, 11:37 — Марія Ємець

Північноатлантичний альянс посилить патрулювання у Балтійському морі після серії випадків з появою безпілотників біля стратегічних об’єктів країн регіону, зокрема у Данії.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда". 

У суботу в Альянсі оголосили, що доповнять сили, залучені до місії "Балтійський вартовий", додатковим фрегатом із засобами ППО та деякими іншими спроможностями після підозрілих інцидентів з БпЛА біля стратегічних об’єктів у Данії цього тижня. 

У письмовому коментарі зазначили, що НАТО "здійснюватиме ще пильніший нагляд у регіоні Балтійського моря за допомогою різноманітних спроможностей", що включає розвідувальні платформи, збір розвідданих та моніторинг. 

Місія "Балтійський вартовий" діє з початку 2025 року, її розгорнули після чергового пошкодження інфраструктури у Фінській затоці. 

Нагадаємо, у суботу Данія повідомила про нові прольоти дронів біля військових об'єктів. Підозрілі безпілотники помітили також у Швеції неподалік бази ВМС

Читайте детальніше, що відомо про гібридну атаку РФ на Європу і якою буде відповідь.


Розширення НАТО Данія
