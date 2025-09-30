Зеленский: Украина разворачивает в Дании миссию, чтобы делиться опытом противодействия БпЛА

Украинские военные начали разворачивать миссию в Дании, чтобы делиться с коллегами опытом Украины в противодействии вражеским беспилотникам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом президент Украины Владимир Зеленский объявил в своем X.

Зеленский сообщил, что украинские военные начали разворачивать в Дании миссию для распространения украинского опыта защиты от дронов.

"Ребята прибыли для участия в совместных с партнерами учениях, которые могут стать основой для новой системы противодействия российским и любым другим дронам", – отметил Зеленский.

Он добавил, что главнокомандующий ВС Украины сегодня докладывал ему о первом отчете команды из Дании.

"Украинский опыт – наиболее актуальный сейчас в Европе, и именно наш опыт, наши специалисты, наши технологии могут стать ключевым элементом будущей европейской "Стены дронов" – масштабного проекта, который будет гарантировать безопасность в небе", – акцентировал президент.

"Поручил главнокомандующему ВСУ, министру обороны Украины, секретарю СНБО Украины работать оперативно со всеми партнерами в Европе, которые реально способны развернуть систему противодействия дронам. Результаты миссии в Дании сформируют соответствующие рамки для сотрудничества и с другими европейскими странами", – отметил он.

Как известно, на прошлой неделе возле важной инфраструктуры Дании и военных объектов несколько раз замечали присутствие загадочных БпЛА неназванного типа. Из-за них на несколько часов останавливали работу аэропортов (подробно об этом – в статье Дания под атакой: как дроны добрались до стратегических объектов и как ответит страна НАТО).

После того в Копенгагене заявили о планах срочно улучшать свои возможности для противодействия беспилотникам, в том числе задумались о дронах-перехватчиках.

Неофициально сообщалось, что командование Вооруженных сил Дании после инцидентов выдало тайное распоряжение о мобилизации части резервистов, а НАТО усиливает патрулирование в Балтийском море.