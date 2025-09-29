ЗМІ: у Данії мобілізували кількасот резервістів через інциденти з дронами

У звʼязку з низкою інцидентів з прольотами невідомих безпілотників командування Збройних сил Данії видало таємне розпорядження про мобілізацію частини резервістів.

Як пише "Європейська правда", про це дізнався телеканал TV2.

За інформацією TV2, розпорядження про мобілізацію данські резервісти отримали в неділю, причому воно прямо вказує на ситуацію з дронами в повітряному просторі Данії.

Джерела телеканалу кажуть, що наказ отримали "кілька сотень" солдатів, а їхня мобілізація здійснюється "з метою підготовки до можливого розгортання на данській території".

Офіційних даних про кількість резервістів, якими наразі володіє армія Данії, немає, але у 2013 році її оцінювали у 3000 солдатів.

Нагадаємо, у суботу Данія повідомила про нові прольоти дронів біля військових об'єктів.

Після серії випадків з появою безпілотників біля стратегічних об’єктів країн Балтійського регіону НАТО посилить патрулювання у Балтійському морі.

