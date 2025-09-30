Польща теж долучиться до охорони саміту ЄС у Данії

Польща скерує групу військовослужбовців, які допомагатимуть в охороні засідання Європейської ради у Данії 1 жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на Х написав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

За словами польського міністра, "30 солдатів Війська Польського найближчим часом будуть підтримувати союзників у забезпеченні безпеки та захисті данської інфраструктури".

Він пояснив це організацією саміту Європейської ради в Копенгагені, запланованого на 1 жовтня.

Раніше стало відомо, що українські військові почали розгортати місію у Данії, щоб ділитися з колегами досвідом України у протидії ворожим безпілотникам.

Франція, Німеччина і Швеція заявили в понеділок, що відправлять військовослужбовців і системи протидії безпілотникам в Данію для посилення безпеки на європейських самітах в Копенгагені цього тижня.