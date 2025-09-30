Польша тоже присоединится к охране саммита ЕС в Дании

Польша направит группу военнослужащих, которые будут помогать в охране заседания Европейского совета в Дании 1 октября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на Х написал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По словам польского министра, "30 солдат Войска Польского в ближайшее время будут поддерживать союзников в обеспечении безопасности и защите датской инфраструктуры".

Он объяснил это организацией саммита Европейского совета в Копенгагене, запланированного на 1 октября.

Ранее стало известно, что украинские военные начали разворачивать миссию в Дании, чтобы делиться с коллегами опытом Украины в противодействии вражеским беспилотникам.

Франция, Германия и Швеция заявили в понедельник, что отправят военнослужащих и системы противодействия беспилотникам в Данию для усиления безопасности на европейских саммитах в Копенгагене на этой неделе.