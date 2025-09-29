Швеція, Франція та Німеччина долучаться до посилення безпеки на європейських самітах у Данії

Франція, Німеччина і Швеція заявили в понеділок, що відправлять військовослужбовців і системи протидії безпілотникам в Данію для посилення безпеки на європейських самітах в Копенгагені цього тижня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У середу Данія прийматиме лідерів ЄС, а в четвер відбудеться саміт Європейської політичної спільноти, що складається з 47 країн-членів. Данія вже заявила, що посилила заходи безпеки з огляду на події, пов'язані з появою безпілотників.

Минулого тижня дрони порушили повітряний рух в шести данських аеропортах, в тому числі в Копенгагені, найбільш завантаженому в Північному регіоні, що прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен назвала гібридною атакою на її країну.

Данія не сказала, хто, на її думку, несе за це відповідальність, але Фредеріксен припустила, що це може бути Москва, назвавши Росію головною "країною, яка становить загрозу європейській безпеці". Кремль заперечує свою причетність.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив у дописі в соціальній мережі X, що Швеція надішле "Counter-UAS" – системи протидії безпілотним літальним апаратам – і що його країна окремо в неділю також відправила радіолокаційні системи до Данії.

Шведська поліція окремо заявила, що направить до Копенгагена значні сили на прохання Данії і що норвезькі правоохоронці також візьмуть участь у навчаннях.

Франція оголосила, що відправить військовий вертоліт Fennec, а також команду з 35 співробітників, які будуть займатися різними аспектами боротьби з безпілотниками.

Німеччина направить близько 40 солдатів до Копенгагена, щоб допомогти у виявленні, ідентифікації та захисті від безпілотників, повідомив журналістам представник уряду Берліна на брифінгу, присвяченому саміту ЄС у понеділок.

Операція триватиме до 7 жовтня, і солдати матимуть при собі відповідне обладнання, сказав речник уряду.

Також Данія заборонила всі польоти цивільних безпілотників у повітряному просторі країни у звʼязку з проведенням саміту Європейської політичної спільноти.

Нагадаємо, у суботу Данія повідомила про нові прольоти дронів біля військових об'єктів.

Після серії випадків з появою безпілотників біля стратегічних об’єктів країн Балтійського регіону НАТО посилить патрулювання у Балтійському морі.

