Трамп каже, що й досі хоче допомогти Україні і РФ укласти мирну угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що він залишається прихильним ідеї допомогти Україні та РФ досягти мирної угоди попри невизначеність щодо перспектив особистих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським і господарем Кремля Владіміром Путіним.

Про це американський президент сказав в інтерв’ю CBS News, повідомляє "Європейська правда".

Трамп охарактеризував свою позицію як реалістичну та оптимістичну.

Він також додав, що уважно стежить за тим, як Зеленський і Путін поводяться у цю мить.

"Я спостерігаю за цим, я бачу це і обговорюю це з президентом Путіним і президентом Зеленським. Щось відбудеться, але вони ще не готові. Але щось відбудеться. Ми це зробимо", – зазначив Трамп.

Він додав, що незадоволений тим фактом, що криваві бої і удари РФ по цивільних тривають, але продовжуватиме домагатися укладення мирної угоди.

"Я думаю, що ми все владнаємо. Чесно кажучи, я думав, що російська проблема буде найлегшою з тих, які я вирішував, але, схоже, вона виявилася дещо складнішою за інші", – сказав Трамп.

За словами американського президента, його підхід до багатьох дипломатичних переговорів, хай то з Росією та Україною чи з іншими країнами, полягає в тому, щоб зібрати лідерів в одній кімнаті і змусити їх укласти угоду в режимі реального часу, часто під його керівництвом, і не відкидати жодної можливості, поки це не відбудеться.

Як зазначив Трамп, такий підхід вимагає терпіння, навіть коли необхідно знайти швидке рішення, але він вважає, що він виправдав себе в інших мирних угодах, укладених цього року.

На питання, чи доводиться йому іноді "чекати, поки ситуація вирішиться", Трамп відповів: "Ну, це необхідно робити".

"На щастя, у нас були дуже хороші дні, і як тільки я збираю їх усіх в одній кімнаті або принаймні змушую їх розмовляти один з одним, вони, здається, знаходять рішення. Ми врятували мільйони життів", – переконаний він.

Нагадаємо, Трамп раніше знову заявив про своє розчарування правителем Росії Владіміром Путіним і анонсував "певні дії".

Він також казав, що уважно стежить за діями України і Росії і повторив, що хоче припинити загибелі.