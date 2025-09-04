Трамп говорит, что по-прежнему хочет помочь Украине и РФ заключить мирное соглашение

Президент США Дональд Трамп заявил, что он по-прежнему привержен идее помочь Украине и РФ достичь мирного соглашения, несмотря на неопределенность в отношении перспектив личных переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Об этом американский президент сказал в интервью CBS News, сообщает "Европейская правда".

Трамп охарактеризовал свою позицию как реалистичную и оптимистичную.

Он также добавил, что внимательно следит за тем, как Зеленский и Путин ведут себя в данный момент.

"Я наблюдаю за этим, я вижу это и обсуждаю это с президентом Путиным и президентом Зеленским. Что-то произойдет, но они еще не готовы. Но что-то произойдет. Мы это сделаем", – отметил Трамп.

Он добавил, что неудовлетворен тем фактом, что кровавые бои и удары РФ по гражданским продолжаются, но будет продолжать добиваться заключения мирного соглашения.

"Я думаю, что мы все уладим. Честно говоря, я думал, что российская проблема будет самой легкой из тех, которые я решал, но, похоже, она оказалась несколько сложнее других", – сказал Трамп.

По словам американского президента, его подход ко многим дипломатическим переговорам, будь то с Россией и Украиной или с другими странами, заключается в том, чтобы собрать лидеров в одной комнате и заставить их заключить соглашение в режиме реального времени, часто под его руководством, и не отвергать ни одной возможности, пока это не произойдет.

Как отметил Трамп, такой подход требует терпения, даже когда необходимо найти быстрое решение, но он считает, что он оправдал себя в других мирных соглашениях, заключенных в этом году.

На вопрос, приходится ли ему иногда "ждать, пока ситуация разрешится", Трамп ответил: "Ну, это необходимо делать".

"К счастью, у нас были очень хорошие дни, и как только я собираю их всех в одной комнате или, по крайней мере, заставляю их разговаривать друг с другом, они, кажется, находят решение. Мы спасли миллионы жизней", – убежден он.

Напомним, Трамп ранее вновь заявил о своем разочаровании правителем России Владимиром Путиным и анонсировал "определенные действия".

Он также сказал, что внимательно следит за действиями Украины и России и повторил, что хочет прекратить гибель людей.