Трамп знову каже про розчарування в Путіні і що буде "робити щось", щоб люди жили

Президент США Дональд Трамп заявив про своє розчарування правителем Росії Владіміром Путіним і анонсував "певні дії".

Про це він сказав в телефонному коментарі радіоведучому Скоту Дженнінгсу, повідомляє "Європейська правда".

"Я дуже розчарований у ньому, тисячі людей гинуть, росіяни і Україні", – сказав Трамп, повторивши, що ця війна не розпочалася б, якби він був президентом.

"Подивимося, що буде, але я дуже розчарований у президентові Путіні, я можу це сказати. І я буду робити щось, щоб допомогти людям жити. Це не питання України, це щоб люди жили", – зазначив він.

Трамп повторив, що щотижня гинуть сім тисяч військових: "Я думаю, я можу це зупинити і мій обов'язок це зробити".

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур переконаний, що адміністрація США наразі вже менш оптимістична щодо Росії.

Як відомо, президент Франції Емманюель Макрон заявляв, що якщо до вересня жодних зрушень у цьому питанні не відбудеться, Трамп не може залишити без відповіді таку поведінку Кремля.

За даними ЗМІ, Дональд Трамп нібито задумується про те, щоб поки облишити свої зусилля для припинення російсько-української війни – доки сторони "стануть поступливішими", а в його оточенні звинувачують європейських лідерів у тому, що Україна не згодна на більші поступки.