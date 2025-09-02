Трамп про Путіна: я дізнався цікаві речі, через кілька днів і ви дізнаєтесь

Президент США Дональд Трамп заявив, що уважно стежить за діями України і Росії і повторив, що хоче припинити загибелі.

Про це він заявив, виступаючи у Білому домі, повідомляє "Європейська правда".

Трампа запитали, чи спілкувався він з правителем Росії минулого тижня.

"Ні, не спілкувався. Я дізнався цікаві речі, гадаю, в наступні кілька днів ви про все дізнаєтесь", – сказав він.

Трампа також запитали про можливі наслідки у зв'язку з відсутністю поступу щодо зустрічі Путіна і президента України Володимира Зеленського.

"Ми подивимося, що вони робитимуть і побачимо, що трапиться. Я стежу дуже пильно. Минулого тижня вони втратили 7 тисяч солдатів між двома країнами без жодної на те причини. Я хочу щоб це закінчилося", – заявив Трамп.

Раніше Трамп заявив про своє розчарування правителем Росії Владіміром Путіним і анонсував "певні дії".

Як відомо, президент Франції Емманюель Макрон заявляв, що якщо до вересня жодних зрушень у цьому питанні не відбудеться, Трамп не може залишити без відповіді таку поведінку Кремля.