ЗМІ: Віткофф прибуде в Париж, де збирається "коаліція рішучих"

Спецпосланець президента США Стів Віткофф у четвер прибуде до французької столиці Парижа, де відбудеться засідання "коаліції рішучих" під головуванням Франції та Британії.

Про це повідомили Reuters та CNN з посиланням на джерела, інформує "Європейська правда".

Водночас телеканал CNN уточнює, що наразі незрозуміло, чи братиме Віткофф участь у зустрічі "коаліції рішучих".

Зустріч, що відбудеться як в очному, так і в віртуальному форматі, об'єднає лідерів переважно з Європи, а також Туреччини, Австралії та Канади.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України і наразі вони готові до політичного схвалення.

У Єлисейському палаці "Європейській правді" раніше заявили, що лідери, що братимуть участь у засіданні "коаліції рішучих", зателефонують президенту США Дональду Трампу після завершення дискусії.