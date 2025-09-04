СМИ: Уиткофф прибудет в Париж, где собирается "коалиция решительных"
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в четверг прибудет во французскую столицу Париж, где состоится заседание "коалиции решительных" под председательством Франции и Великобритании.
Об этом сообщили Reuters и CNN со ссылкой на источники, информирует "Европейская правда".
В то же время телеканал CNN уточняет, что пока непонятно, будет ли Уиткофф участвовать во встрече "коалиции решительных".
Встреча, которая состоится как в очном, так и в виртуальном формате, объединит лидеров преимущественно из Европы, а также Турции, Австралии и Канады.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что союзники завершили работу над гарантиями безопасности для Украины и сейчас они готовы к политическому одобрению.
В Елисейском дворце "Европейской правде" ранее заявили, что лидеры, которые будут участвовать в заседании "коалиции решительных", позвонят президенту США Дональду Трампу после завершения дискуссии.