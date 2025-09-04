Премьер Испании не долетел на встречу "коалиции решительных" из-за неисправности самолета

Правительственный самолет, которым премьер-министр Испании Педро Санчес летел в Париж на заседание "коалиции решительных", потерпел поломку на полпути, что заставило его лететь в Мадрид.

Об этом сообщает EFE, пишет "Европейская правда".

Как отметили в испанском правительстве, из-за неисправности самолета Санчес не сможет присутствовать лично на встрече в Париже.

Вместо этого он примет участие в заседании "коалиции решительных" по видеосвязи.

По данным "ЕвроПравды", в заседании "коалиции решительных", которое состоится 4 сентября в Париже, лично примут участие ряд европейских лидеров, руководство ЕС и президент Украины, и еще около 20 стран присоединятся дистанционно.

Президент Франции Эмманюэль Макрон перед встречей "коалиции решительных" заявил, что союзники завершили работу над гарантиями безопасности для Украины и сейчас они готовы к политическому одобрению.

Ранее на этой неделе канцлер Фридрих Мерц дал понять, что конкретных планов по развертыванию военного контингента партнеров в Украине не существует – "по крайней мере, в Германии".