Для зустрічі з Зеленським Фіцо їде в Україну
Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським у пʼятницю в Ужгороді.
Як пише "Європейська правда", про це пресслужба словацького уряду повідомила у четвер.
Під час зустрічі з Зеленським Фіцо планує зосередитись на питанні енергетичної інфраструктури, після чого лідери проведуть спільну пресконференцію, повідомив уряд Словаччини.
В Ужгороді словацький премʼєр також проведе зустрічі з головою уряду України Юлією Свириденко, додали там.
На зустрічах Фіцо супроводжуватимуть віцепрем'єрка і міністерка економіки Деніса Сакова та міністр закордонних справ і європейських питань Юрай Бланар.
Роберт Фіцо і Володимир Зеленський не проводили двосторонніх зустрічей з моменту повернення словацького премʼєра на посаду у 2023 році.
Натомість їхні відносини суттєво зіпсувались через візит Фіцо до Москви і контакти з Владіміром Путіним.
Раніше цього тижня премʼєр-міністр Словаччини зустрівся з Владіміром Путіним у Пекіні, після чого сказав, що хоче передати Зеленському "кілька послань і думок".