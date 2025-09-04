Для зустрічі з Зеленським Фіцо їде в Україну

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським у пʼятницю в Ужгороді.

Як пише "Європейська правда", про це пресслужба словацького уряду повідомила у четвер.

Під час зустрічі з Зеленським Фіцо планує зосередитись на питанні енергетичної інфраструктури, після чого лідери проведуть спільну пресконференцію, повідомив уряд Словаччини.

В Ужгороді словацький премʼєр також проведе зустрічі з головою уряду України Юлією Свириденко, додали там.

На зустрічах Фіцо супроводжуватимуть віцепрем'єрка і міністерка економіки Деніса Сакова та міністр закордонних справ і європейських питань Юрай Бланар.

Роберт Фіцо і Володимир Зеленський не проводили двосторонніх зустрічей з моменту повернення словацького премʼєра на посаду у 2023 році.

Натомість їхні відносини суттєво зіпсувались через візит Фіцо до Москви і контакти з Владіміром Путіним.

Раніше цього тижня премʼєр-міністр Словаччини зустрівся з Владіміром Путіним у Пекіні, після чого сказав, що хоче передати Зеленському "кілька послань і думок".