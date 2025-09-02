Фіцо після зустрічі з Путіним хоче передати Зеленському "кілька послань"

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що після зустрічі з главою Кремля Владіміром Путіним у Китаї у нього з’явилось "кілька послань і думок", які він хоче передати українському президенту Володимиру Зеленському.

Про це Фіцо написав у себе у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що його зустріч з Путіним тривала годину і зосереджувалась насамперед на війні РФ проти України.

Зокрема, словацький прем’єр розповів, що в ході зустрічі Путін поінформував його про свої переговори з президентом США Дональдом Трампом на Алясці та про "перспективи припинення" розв’язаної ним війни проти України.

"З цієї важливої бесіди я зробив кілька висновків і послань, які маю намір передати в п'ятницю українському президенту Зеленському", – додав він.

Крім того, Фіцо вважає, що після зустрічі з Путіним у Китаї отримає багато дзвінків від лідерів інших європейських країн.

Окрім Фіцо, зустріч з Путіним у Китаї провів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, а також сербський лідер Александар Вучич.