Для встречи с Зеленским Фицо едет в Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским в пятницу в Ужгороде.

Как пишет "Европейская правда", об этом пресс-служба словацкого правительства сообщила в четверг.

Во время встречи с Зеленским Фицо планирует сосредоточиться на вопросе энергетической инфраструктуры, после чего лидеры проведут совместную пресс-конференцию, сообщило правительство Словакии.

В Ужгороде словацкий премьер также проведет встречи с главой правительства Украины Юлией Свириденко, добавили там.

На встречах Фицо будут сопровождать вице-премьер и министр экономики Дениса Сакова и министр иностранных дел и европейских вопросов Юрай Бланар.

Роберт Фицо и Владимир Зеленский не проводили двусторонних встреч с момента возвращения словацкого премьера на пост в 2023 году.

Вместо этого их отношения существенно испортились из-за визита Фицо в Москву и контактов с Владимиром Путиным.

Ранее на этой неделе премьер-министр Словакии встретился с Владимиром Путиным в Пекине, после чего сказал, что хочет передать Зеленскому "несколько посланий и мыслей".