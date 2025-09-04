Росія вбила в Україні двох працівників данського гуманітарного проєкту

У результаті російського удару в Чернігівській області загинули двоє працівників Данської ради у справах біженців, яка займається гуманітарними проєктами в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив на Facebook голова Чернігівської обласної державної адміністрації Вʼячеслав Чаус.

За словами Чауса, Росія завдала удару по території неподалік Чернігова, де представники Данської ради у справах біженців здійснювали гуманітарну місію з розмінування.

"Відомо про двох загиблих. Троє поранені, їм надається допомога", – додав він, не уточнивши громадянства постраждалих.

Премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, коментуючи російський удар, сказала, що він "перш за все свідчить про жорстокість з боку Росії".

"Йдеться про діяльність неурядової організації, і якщо це був навмисний акт, то це ще серйозніше, але це серйозно, і зараз мої думки з жертвами – тими, кого це торкнулося, і їхніми близькими", – цитує Фредеріксен телеканал DR.

Данська рада у справах біженців має в Україні кілька команд саперів, які займаються розмінуванням на північному сході України.

У липні в Києві внаслідок масованої російської атаки ударом дрона був знищений склад литовської організації гуманітарної допомоги Україні "Blue/Yellow".

Того ж місяця в Миколаєві була уражена польова база Норвезької народної допомоги – гуманітарної організації, яка допомагає з розмінуванням в Україні.