Россия убила в Украине двух сотрудников датского гуманитарного проекта

В результате российского удара в Черниговской области погибли два сотрудника Датского совета по делам беженцев, который занимается гуманитарными проектами в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил на Facebook глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.

По словам Чауса, Россия нанесла удар по территории недалеко от Чернигова, где представители Датского совета по делам беженцев осуществляли гуманитарную миссию по разминированию.

"Известно о двух погибших. Трое ранены, им оказывается помощь", – добавил он, не уточнив гражданства пострадавших.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, комментируя российский удар, сказала, что он "прежде всего свидетельствует о жестокости со стороны России".

"Речь идет о деятельности неправительственной организации, и если это был преднамеренный акт, то это еще серьезнее, но это серьезно, и сейчас мои мысли с жертвами – теми, кого это коснулось, и их близкими", – цитирует Фредериксен телеканал DR.

Датский совет по делам беженцев имеет в Украине несколько команд саперов, которые занимаются разминированием на северо-востоке Украины.

В июле в Киеве в результате массированной российской атаки ударом дрона был уничтожен склад литовской организации гуманитарной помощи Украине "Blue/Yellow".

В том же месяце в Николаеве была поражена полевая база Норвежской народной помощи – гуманитарной организации, которая помогает с разминированием в Украине.