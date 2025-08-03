У Києві дрон РФ знищив склад литовської організації допомоги Україні

У Києві внаслідок масованої російської атаки в ніч на четвер, 31 липня, ударом дрона був знищений склад литовської організації гуманітарної допомоги Україні "Blue/Yellow".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Як зазначили в організації їхній київський склад був повністю знищений внаслідок удару. Серйозні пошкодження отримали і сусідні будівлі.

"Blue/Yellow"

За повідомленням організації, цей склад був одним з декількох, які "Blue/Yellow" використовує для тимчасового зберігання гуманітарної допомоги з Литви перед відправкою на фронт.

В момент удару приміщення були практично порожні – там зберігалися тільки засоби індивідуального захисту (каски, жилети) для співробітників і медиків. Серйозних втрат організація не зазнала.

"В Україні ніхто не застрахований від подібних нападів. Це повсякденна реальність війни. Найголовніше, що не постраждали люди. Фонд не зазнав серйозних втрат, тому наша робота не припиняється – ми продовжимо збирати кошти і відправляти їх захисникам України", – заявила директорка "Blue/Yellow" Лаура Паукште.

Нагадаємо у ніч на 24 липня у Миколаєві була уражена польова база Норвезької народної допомоги (Norwegian People's Aid) – гуманітарної організації, яка допомагає з розмінуванням в Україні.

Повідомляли також, що мер латвійського міста Огре Егілс Хельманіс отримав поранення в Донецькій області – він опинився в епіцентрі вибуху російської ракети.