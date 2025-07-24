У Миколаєві дрон уразив базу норвезької гуманітарної організації
Новини — Четвер, 24 липня 2025, 16:10 —
У Миколаєві в ніч проти четверга була уражена польова база Норвезької народної допомоги (Norwegian People's Aid) – гуманітарної організації, яка допомагає з розмінуванням в Україні.
Про це керівник відділу Норвезької народної допомоги Руне Дале-Андерсен підтвердив у коментарі NRK, пише "Європейська правда".
Приміщення норвезької гуманітарної організації зазнало пошкоджень під час нічного обстрілу Миколаєва, коли, за даними місцевої влади, над регіоном збили вісім російських "Шахедів".
"Ми не знаємо, чи це російський дрон, збитий Україною, чи це насправді дрон влучив у польову базу. Ми працюємо над з'ясуванням цього", – каже Дейл-Андерсен.
У Норвезькій народній допомозі кажуть, що досі не фіксували безпілотники так близько до своєї бази в Миколаєві.
"Нам пощастило. У таборі не було персоналу, і є лише матеріальні збитки", – зазначив представник організації.
Норвезька народна допомога має близько 400 співробітників, які займаються розмінуванням вздовж лінії фронту на півдні України.
Нагадаємо, минулого тижня мер латвійського міста Огре Егілс Хельманіс отримав поранення в Донецькій області – він опинився в епіцентрі вибуху російської ракети.
Минулого року внаслідок обстрілів Росією міста Вовчанськ Харківської області зазнав поранень волонтер зі Швейцарії.