У Миколаєві дрон уразив базу норвезької гуманітарної організації

У Миколаєві в ніч проти четверга була уражена польова база Норвезької народної допомоги (Norwegian People's Aid) – гуманітарної організації, яка допомагає з розмінуванням в Україні.

Про це керівник відділу Норвезької народної допомоги Руне Дале-Андерсен підтвердив у коментарі NRK, пише "Європейська правда".

Приміщення норвезької гуманітарної організації зазнало пошкоджень під час нічного обстрілу Миколаєва, коли, за даними місцевої влади, над регіоном збили вісім російських "Шахедів".

Фото: Норвезька народна допомога

"Ми не знаємо, чи це російський дрон, збитий Україною, чи це насправді дрон влучив у польову базу. Ми працюємо над з'ясуванням цього", – каже Дейл-Андерсен.

У Норвезькій народній допомозі кажуть, що досі не фіксували безпілотники так близько до своєї бази в Миколаєві.

"Нам пощастило. У таборі не було персоналу, і є лише матеріальні збитки", – зазначив представник організації.

Норвезька народна допомога має близько 400 співробітників, які займаються розмінуванням вздовж лінії фронту на півдні України.

Нагадаємо, минулого тижня мер латвійського міста Огре Егілс Хельманіс отримав поранення в Донецькій області – він опинився в епіцентрі вибуху російської ракети.

Минулого року внаслідок обстрілів Росією міста Вовчанськ Харківської області зазнав поранень волонтер зі Швейцарії.