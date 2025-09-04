Норвегія повернула Франції давньоримську монету, яку вкрав місцевий мільярдер
Новини — Четвер, 4 вересня 2025, 18:30 —
Влада Норвегії передала Франції золоту монету часів Римської імперії, яка, як вважається, незаконно опинилась у норвезького мільярдера Тронда Мона.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.
Церемонія передання римської монети відбулась у четвер у посольстві Франції в Осло.
Французька міністерка культури Рашида Даті висловила радість у звʼязку з тим, що монета опинилась на батьківщині.
Поліція Норвегії вилучила монету в мільярдера Тронда Мона влітку 2025 року після того, як звинуватила чоловіка в її крадіжці. Монету виявили на аукціонному сайті, але продаж зупинили на запит Франції.
Французька влада вважає, що монета походить із затонулого судна, яке було знайдене в Середземному морі біля французького острова Корсика, тому вона є власністю Франції.
У 2023 році рідкісну давньогрецьку монету продали за рекордні шість мільйонів доларів на аукціоні, що відбувся в аукціонному домі Numismatica Ars Classica в Цюриху.
Минулого року поліція польського Кракова оголосила про виявлення великої колекції старовинних польських та античних монет і затримання двох чоловіків, які, ймовірно, знайшли їх під час самостійних несанкціонованих розкопок.