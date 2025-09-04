Норвегія повернула Франції давньоримську монету, яку вкрав місцевий мільярдер

Влада Норвегії передала Франції золоту монету часів Римської імперії, яка, як вважається, незаконно опинилась у норвезького мільярдера Тронда Мона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Церемонія передання римської монети відбулась у четвер у посольстві Франції в Осло.

Французька міністерка культури Рашида Даті висловила радість у звʼязку з тим, що монета опинилась на батьківщині.

Фото: посольство Франції в Норвегії

Поліція Норвегії вилучила монету в мільярдера Тронда Мона влітку 2025 року після того, як звинуватила чоловіка в її крадіжці. Монету виявили на аукціонному сайті, але продаж зупинили на запит Франції.

Французька влада вважає, що монета походить із затонулого судна, яке було знайдене в Середземному морі біля французького острова Корсика, тому вона є власністю Франції.

