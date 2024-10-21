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У Кракові виявили унікальну колекцію старовинних монет, які могли відкопати "чорні археологи"

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Новини — Понеділок, 21 жовтня 2024, 12:11 — Марія Ємець

Поліція польського Кракова оголосила про виявлення великої колекції старовинних польських та античних монет і затримання двох чоловіків, які, ймовірно, знайшли їх під час самостійних несанкціонованих розкопок.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У знайденій колекції, яку називають унікальною, – близько 300 срібних монет князя Владислава Вигнанця, датованих XII ст., а також монети часів Римської імперії. 

 
Małopolska Policja 

Скарби виявили у квартирі одного з двох затриманих – чоловіків віком 28 і 34 роки з Кракова і сусіднього містечка. Правоохоронці дізналися про обох через онлайн-оголошення про продаж антикваріату і вирішили поцікавитися, звідки у них такі монети. 

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Małopolska Policja 

Чоловіків підозрюють у проведенні несанкціонованих розкопок на території Малопольського воєводства і привласненні знахідок. Польське законодавство передбачає за такі порушення до трьох років позбавлення волі. 

Нагадаємо, у вересні Сполучені Штати передали Україні чотири середньовічні шаблі, які зловмисники викрали з окупованих Росією територій та намагалися продати у США.

Британський музей з 2023 року працює над пошуком і поверненням близько 2 тисяч непомітно викрадених експонатів.

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