У Кракові виявили унікальну колекцію старовинних монет, які могли відкопати "чорні археологи"

Поліція польського Кракова оголосила про виявлення великої колекції старовинних польських та античних монет і затримання двох чоловіків, які, ймовірно, знайшли їх під час самостійних несанкціонованих розкопок.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У знайденій колекції, яку називають унікальною, – близько 300 срібних монет князя Владислава Вигнанця, датованих XII ст., а також монети часів Римської імперії.

Małopolska Policja

Скарби виявили у квартирі одного з двох затриманих – чоловіків віком 28 і 34 роки з Кракова і сусіднього містечка. Правоохоронці дізналися про обох через онлайн-оголошення про продаж антикваріату і вирішили поцікавитися, звідки у них такі монети.

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Małopolska Policja

Чоловіків підозрюють у проведенні несанкціонованих розкопок на території Малопольського воєводства і привласненні знахідок. Польське законодавство передбачає за такі порушення до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у вересні Сполучені Штати передали Україні чотири середньовічні шаблі, які зловмисники викрали з окупованих Росією територій та намагалися продати у США.

Британський музей з 2023 року працює над пошуком і поверненням близько 2 тисяч непомітно викрадених експонатів.