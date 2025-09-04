Норвегия вернула Франции древнеримскую монету, которую украл местный миллиардер

Власти Норвегии передали Франции золотую монету времен Римской империи, которая, как считается, незаконно оказалась у норвежского миллиардера Тронда Мона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Церемония передачи римской монеты состоялась в четверг в посольстве Франции в Осло.

Французская министр культуры Рашида Дати выразила радость в связи с тем, что монета оказалась на родине.

Фото: посольство Франции в Норвегии

Полиция Норвегии изъяла монету у миллиардера Тронда Мона летом 2025 года после того, как обвинила мужчину в ее краже. Монету обнаружили на аукционном сайте, но продажу остановили по запросу Франции.

Французские власти считают, что монета происходит из затонувшего судна, которое было найдено в Средиземном море у французского острова Корсика, поэтому она является собственностью Франции.

