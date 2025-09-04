Молдовський олігарх-утікач Шор доповів Путіну про свій бізнес

Проросійський молдовський олігарх-утікач Ілан Шор у четвер узяв участь у відеоконференції з Владіміром Путіним, якому доповів про роботу свого бізнесу та спільні проєкти з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Під час відеоконференції Путін дав старт роботі Далекосхідного міжнародного фінансово-розрахункового центру для співпраці з країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Центр відкрили на базі офісу фінтех-компанії А7, підконтрольної Ілану Шору та російському "Промсвязьбанку".

Шор розказав Путіну, що "за десять місяців роботи платформа здійснила понад 7,5 трлн рублів операцій, щодня виконуючи від півтори до двох тисяч транзакцій".

"План на 2025 рік – сплата податків близько 20 млрд рублів, і це нові податки. Сьогодні, враховуючи, що понад 50% розрахунків ми здійснюємо в країни Азії, ми прийняли рішення відкрити тут фінансовий хаб", – сказав молдовський олігарх.

Ілан Шор відкрив А7 та ще чотири компанії у Москві у 2024 році. США та Європейський Союз наклали на них санкції, стверджуючи, що вони втручались у внутрішні справи Молдови.

Сам Шор заочно засуджений у Молдові до 15 років в'язниці за звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей в особливо великому розмірі.

Нагадаємо, після перевірки Центральна виборча комісія Молдови запропонувала розпустити партії з блоку Шора через виявлені порушення.

У Молдові партії, які намагалися опротестувати рішення ЦВК про недопущення їх до передвиборчих перегонів, не братимуть участі у парламентських виборах 28 вересня.

