Молдавский олигарх-беглец Шор доложил Путину о своем бизнесе

Пророссийский молдавский олигарх-беглец Илан Шор в четверг принял участие в видеоконференции с Владимиром Путиным, которому доложил о работе своего бизнеса и совместных проектах с Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Во время видеоконференции Путин дал старт работе Дальневосточного международного финансово-расчетного центра для сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Центр открыли на базе офиса финтех-компании А7, подконтрольной Илану Шору и российскому "Промсвязьбанку".

Шор рассказал Путину, что "за десять месяцев работы платформа осуществила более 7,5 трлн рублей операций, ежедневно выполняя от полутора до двух тысяч транзакций".

"План на 2025 год – уплата налогов около 20 млрд рублей, и это новые налоги. Сегодня, учитывая, что более 50% расчетов мы осуществляем в страны Азии, мы приняли решение открыть здесь финансовый хаб", – сказал молдавский олигарх.

Илан Шор открыл А7 и еще четыре компании в Москве в 2024 году. США и Европейский Союз наложили на них санкции, утверждая, что они вмешивались во внутренние дела Молдовы.

Сам Шор заочно приговорен в Молдове к 15 годам тюрьмы по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере.

Напомним, после проверки Центральная избирательная комиссия Молдовы предложила распустить партии из блока Шора из-за выявленных нарушений.

В Молдове партии, которые пытались опротестовать решение ЦИК о недопущении их к предвыборной гонке, не будут участвовать в парламентских выборах 28 сентября.

