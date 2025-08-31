У Молдові остаточно не допустили до виборів дві партії з блоку Шора

У Молдові партії, які намагалися опротестувати рішення ЦВК про недопущення їх до передвиборчих перегонів, не братимуть участі у виборах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Вища судова палата (ВСП) відхилила позови партії Moldova Mare ("Велика Молдова") на чолі з Вікторією Фуртуне, партії "Відродження", пов'язаних з втікачем Іланом Шором, і партії "Центристський союз".

29 серпня ВCП відхилила позов партії "Відродження", яка намагалася опротестувати рішення ЦВК. Раніше Центрвиборчком, з огляду на рішення Апеляційної палати про обмеження діяльності чотирьох політичних партій, пов'язаних із Шором, включно з "Відродженням", відхилив заявку партії "Відродження" на реєстрацію списку кандидатів.

А 30 серпня ВCП задовольнила апеляцію, подану Центральною виборчою комісією, і відхилила позов, поданий партією Moldova Mare через недопущення партії до передвиборчих перегонів. На засіданні 23 серпня ЦВК відхилила заявку на реєстрацію списку кандидатів у депутати від партії Moldova Mare. Одного з кандидатів виключили через непогашену судимість. Після його виключення порушилося гендерне співвідношення кандидатів із 41 по 50 позиції: на 10 кандидатів припало 7 чоловіків і 3 жінки, тобто 70% до 30% замість допустимого 60% до 40%.

Після цього Апеляційна палата Кишинева зобов'язала ЦВК повторно розглянути заявку на реєстрацію списку кандидатів у депутати від партії Moldova Mare, через що ЦВК подала апеляцію до ВCП.

Водночас Вища судова палата відхилила позов партії "Центристський союз Молдови" до Центральної виборчої комісії, яка не зареєструвала партію для участі у виборах. Причина – 28 липня [за даними законодавства, перейти в іншу партію можна було до 19 липня] двоє осіб зі списку кандидатів перебували в іншій партії, хоча потім перейшли в "Центристський союз Молдови". Цей факт побічно свідчить про відсутність у них критеріїв відповідності. Після виключення цих осіб зі списку знизилася квота представництва для кандидатів, зазначили в ЦВК, відхиливши реєстрацію партії.

Рішення ВСП остаточні і не підлягають перегляду.

Нагадаємо, після перевірки ЦВК Молдови запропонувала розпустити партії з блоку Шора через виявлені порушення.

Перед цим Центральна виборча комісія Молдови не допустили до участі у виборах блок "Перемога" та виключила три з його партій із переліку політсил, допущених до участі у парламентських виборах 28 вересня.

