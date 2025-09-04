Туск: мало шансів на швидку зустріч між Путіним і Зеленським

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після засідання "коаліції рішучих" висловив сумнів щодо можливості швидкої зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і главою Кремля Владіміром Путіним.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Як зазначив глава польського уряду, Європа готова діяти – американський президент Дональд Трамп, з іншого боку, готовий чекати кроку з боку Росії. Однак Туск оцінив, що шансів "на швидку зустріч між Зеленським і Путіним мало".

"Те, що представляє Європа на даний момент, є оптимістичним. З іншого боку, ми набагато менш оптимістичні щодо поведінки Росії в цьому питанні в першу чергу. Ми будемо продовжувати діяти", – додав прем'єр-міністр.

У заяві за підсумками зустрічі Володимир Зеленський також наголосив, що партнери по коаліції знають про тактику Росії. "Ми поділяємо думку, що Росія всіма силами намагається затягнути переговорний процес і продовжити війну. Підтримка України має бути збільшена, а тиск на Росію – посилений. Триває підготовка до 19-го пакету санкцій ЄС. Японія також працює над санкціями" – написав він на X.

Зеленський наголосив на потребі зустрічі з Владіміром Путіним, але, за його словами, російська сторона продовжує зволікати з цим.