Зеленський: коли РФ хоче, щоб зустрічі не було, то запрошує в Москву

Президент України Володимир Зеленський наголосив на потребі зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним, але, за його словами, російська сторона продовжує зволікати з цим.

Про це він сказав на пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі, передає "Європейська правда".

Зеленський відповідаючи на питання про можливу зустріч з Путіним, заявив, що така зустріч потрібна, і що РФ робить все, щоб відтермінувати зустріч лідерів.

"Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене в Москву. Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву. Тому я думаю, що Росія почала говорити про зустріч, це вже непогано. Але поки що ми не бачимо їх бажання закінчення війни", – сказав Зеленський.

За його словами, дорослі лідери з таких зустрічей повинні виходити з якимось результатом, "бажано закінченням війни".

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга сказав, що пропозиція Владіміра Путіна зустрітись із президентом України у Москві показує несерйозне ставлення Росії до мирного процесу.

Нагадаємо, 22 серпня міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Владімір Путін зустрінеться з Володимиром Зеленським тільки після підготовки "програми саміту", і наразі таких планів немає.