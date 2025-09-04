Туск: мало шансов на скорую встречу между Путиным и Зеленским

Премьер-министр Польши Дональд Туск после заседания "коалиции решительных" выразил сомнение относительно возможности скорой встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Как отметил глава польского правительства, Европа готова действовать – американский президент Дональд Трамп, с другой стороны, готов ждать шага со стороны России. Однако Туск оценил, что шансов "на скорую встречу между Зеленским и Путиным мало".

"То, что представляет Европа на данный момент, является оптимистичным. С другой стороны, мы гораздо менее оптимистичны в отношении поведения России в этом вопросе в первую очередь. Мы будем продолжать действовать", – добавил премьер-министр.

В заявлении по итогам встречи Владимир Зеленский также подчеркнул, что партнеры по коалиции знают о тактике России. "Мы разделяем мнение, что Россия всеми силами пытается затянуть переговорный процесс и продолжить войну. Поддержка Украины должна быть увеличена, а давление на Россию – усилено. Продолжается подготовка к 19-му пакету санкций ЕС. Япония также работает над санкциями", – написал он на X.

Зеленский отметил необходимость встречи с Владимиром Путиным, но, по его словам, российская сторона продолжает медлить с этим.