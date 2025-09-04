Глава МЗС Румунії пояснила свій візит до Москви у 2014 році

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою в четвер прокоментувала повідомлення про те, що у 2014 році вона їздила до Москви.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Libertarea.

Цою сказала, що у 2014 році на запрошення міжнародної мережі eBay Hub, яка працює у Відні та отримує фінансування ЄС, "провела курс для молоді та студентів" у Москві.

Міністерка додала, що її візит був "просто кількаденною поїздкою для проведення цього курсу в університеті, без будь-яких зв'язків з владою", і нагадала, що тоді держави ЄС підтримували проєкти та зв'язки через громадянське суспільство.

Вона також розповіла про попередні візити до Росії у 2007, 2008 і 2009 роках, коли була студенткою і членкинею міжнародної молодіжної мережі AIESEC.

У серпні Оана Цою відвідала Київ, де відвідала дитячу лікарню "Охматдит" і зустрілася з прем'єр-міністеркою та президентом України.

Днями у Румунії спалахнув скандал через присутність кількох колишніх посадовців країни на заходах у Пекіні, де вони потрапили на спільне фото з Владіміром Путіним і Кім Чен Ином.