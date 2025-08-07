Очільниця МЗС Румунії відвідала "Охматдит" в Києві

До Києва прибула очільниця Міністерства закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цою – вона відвідала дитячу лікарню "Охматдит", яка минулого року постраждала від російського ракетного удару.

Про це Цою повідомила у Х, пише "Європейська правда".

У четвер, 7 серпня, Цою прибула до Києва із першим візитом міністра закордонних справ Румунії після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

"Це є сильним сигналом нашої непохитної солідарності з Україною. Я проведу переговори з високопосадовцями України щодо всіх питань, що становлять спільний інтерес, а потім продовжу візит до Чернівців", – зазначила вона.

День глави румунського МЗС розпочався з візиту до дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, через рік після того, як вона була навмисно і жорстоко обстріляна російськими військами.

"Це був жахливий воєнний злочин, який шокував світ і який не залишиться безкарним", – наголосила вона.

Також вона відвідала Школу супергероїв, яка діє при Національному інституті раку.

"Це показало мені, що саме за це борються українці: за добробут своїх дітей, за свою свободу, за своє майбутнє. Румунія й надалі буде підтримувати Україну в її законній боротьбі", – підсумувала Цою.

Фото: Х

Нагадаємо, наприкінці червня парламент Румунії затвердив уряд на чолі з проєвропейським премʼєром, ним став попередній тимчасовий президент Іліє Боложан.

Нещодавно румунський президент Нікушор Дан заявив, що існують підстави говорити про спроби Росії вплинути на результат виборів глави Румунії як наприкінці минулого року, так і у травні.

Читайте більше про те, як Румунія захищається від агентів впливу РФ.