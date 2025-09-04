Глава МИД Румынии объяснила свой визит в Москву в 2014 году

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою в четверг прокомментировала сообщение о том, что в 2014 году она ездила в Москву.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Libertarea.

Цою сказала, что в 2014 году по приглашению международной сети eBay Hub, которая работает в Вене и получает финансирование ЕС, "провела курс для молодежи и студентов" в Москве.

Министр добавила, что ее визит был "просто несколькодневной поездкой для проведения этого курса в университете, без каких-либо связей с властью", и напомнила, что тогда государства ЕС поддерживали проекты и связи через гражданское общество.

Она также рассказала о предыдущих визитах в Россию в 2007, 2008 и 2009 годах, когда была студенткой и членом международной молодежной сети AIESEC.

В августе Оана Цою посетила Киев, где побывала в детской больнице "Охматдет" и встретилась с премьер-министром и президентом Украины.

На днях в Румынии разгорелся скандал из-за присутствия нескольких бывших чиновников страны на мероприятиях в Пекине, где они попали на совместное фото с Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном.