Іспанські ЗМІ розповідають про системний чеченський рекет проти українських біженців

В іспанському місті Торрев'єха на узбережжі Коста-Бланки чеченські бандити з російськими паспортами вимагають гроші від українських підприємців і перевізників, погрожуючи їм убивством.

Про це пише El Mundo, передає "Європейська правда".

Як зазначається, перші випадки були зафіксовані ще в березні 2024 року.

Тоді троє озброєних чоловіків у супермаркеті українського торговця відкрито заявили, що він повинен платити "податок" за право працювати. Вони обіцяли "вбити його та зґвалтувати жінок його родини", використовуючи для залякування також WhatsApp і TikTok.

За даними місцевої поліції, бандити організовані за принципом чеченських "тейпів" (кланів) і діють за класичними схемами російського рекету 1990-х: від погроз власникам магазинів до вимагання грошей у перевізників за кожну поїздку до України (200 євро).

Жертви надали поліції відео та аудіодокази погроз. Іспанські правоохоронці підозрюють, що за злочинною групою стоїть ширша мережа, пов’язана з подібними випадками в Данії та інших країнах Європи.

Торрев’єха, відома як "Маленький Київ" через численну українську громаду, стала вразливою мішенню для мафіозних структур.

Українці підозрюють, що за нападом можуть стояти також російські конкуренти в бізнесі, які могли найняти бандитів.

Цивільна гвардія Іспанії веде розслідування у справі про вимагання та можливу діяльність організованої злочинності на узбережжі.

