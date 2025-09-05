Испанские СМИ рассказывают о системном чеченском рэкете против украинских беженцев

В испанском городе Торревьеха на побережье Коста-Бланки чеченские бандиты с российскими паспортами вымогают деньги у украинских предпринимателей и перевозчиков, угрожая им убийством.

Об этом пишет El Mundo, передает "Европейская правда".

Как отмечается, первые случаи были зафиксированы еще в марте 2024 года.

Тогда трое вооруженных мужчин в супермаркете украинского торговца открыто заявили, что он должен платить "налог" за право работать. Они обещали "убить его и изнасиловать женщин его семьи", используя для запугивания также WhatsApp и TikTok.

По данным местной полиции, бандиты организованы по принципу чеченских "тейпов" и действуют по классическим схемам российского рэкета 1990-х: от угроз владельцам магазинов до вымогательства денег у перевозчиков за каждую поездку в Украину (200 евро).

Жертвы предоставили полиции видео и аудиодоказательства угроз. Испанские правоохранители подозревают, что за преступной группой стоит более широкая сеть, связанная с подобными случаями в Дании и других странах Европы.

Торревьеха, известная как "Маленький Киев" из-за многочисленной украинской общины, стала уязвимой мишенью для мафиозных структур.

Украинцы подозревают, что за нападением могут стоять также российские конкуренты в бизнесе, которые могли нанять бандитов.

Гражданская гвардия Испании ведет расследование по делу о вымогательстве и возможной деятельности организованной преступности на побережье.

