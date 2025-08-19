У Нідерландах спалахнула пожежа у притулку, де мешкали українські біженці

Мешканців притулку для українських біженців у нідерландському Свольгені евакуювали минулої ночі після того, як там спалахнула пожежа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Пожежа спалахнула близько 2:10 ночі. 45 мешканців спочатку знайшли притулок у сусідньому кемпінгу.

Пізніше їх перевезли в два інших місця. Їхнє місцезнаходження не розголошується з міркувань конфіденційності. Ніхто не постраждав.

Задня частина будівлі, колишня початкова школа, особливо постраждала від пожежі. За словами представника муніципалітету, інша частина будівлі вціліла без значних пошкоджень.

Причина пожежі невідома. Поліція проводить розслідування. У будь-якому випадку, притулок залишиться закритим "на деякий час", повідомляє муніципалітет.

Притулок у Свольгені розрахований на 150 осіб, які можуть перебувати в ньому максимум 3 дні, після чого вони переїжджають на більш тривале проживання.

Притулок закриється 1 січня 2026 року. Приплив українських біженців останнім часом зменшився, і максимальна місткість притулку більше не досягається.

Нагадаємо, 31 січня сталася пожежа в українському ресторані "Слава Україні" в талліннському районі Теллісківі в Естонії, поліція підозрювала підпал.

7 січня у центрі прийому шукачів притулку в нідерландському Ейндговені ненадовго спалахнула пожежа, поліція заарештувала чоловіка за підозрою в підпалі.