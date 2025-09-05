У Швеції ексрадника з нацбезпеки виправдали у справі про недбале поводження з документами

Колишнього радника з питань національної безпеки Швеції Генріка Ландергольма виправдали у п’ятницю, 5 вересня, за звинуваченням у грубій недбалості після того, як він залишив конфіденційні документи в незамкненому сейфі в готелі.

Про це повідомив суд, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Ландерхольм був виправданий, оскільки, попри свою недбалість, він не був визнаний винним у грубій недбалості, йдеться у заяві судді.

"Це не питання навмисного ризику, і не було обтяжуючих обставин, за яких недбалість могла б вважатися серйозною, що було б передумовою для засудження", – заявив голова колегії суддів Леннарт Крістіансон.

Якби його визнали винним, він міг би бути засуджений до одного року тюремного ув'язнення.

За інформацією шведської газети Dagens Nyheter, Ландергольм поклав чотири документи із секретною інформацією у шафу в будівлі біля Стокгольма, де відбувалась робоча зустріч, і забув про них.

Як дізнались журналісти, в документі містилась інформація, яка в разі розголошення може завдати шкоди безпеці Швеції.

У травні стався ще один інцидент, але вже з новим радником премʼєр-міністра Швеції з нацбезпеки. Тобіас Тиберг, який був призначений радником Ульфа Крістерссона 8 травня, подав у відставку менш ніж через добу після призначення – після того, як стало відомо про його фотографії в додатку Grindr.