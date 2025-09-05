В Швеции экс-советника по нацбезопасности оправдали по делу о небрежном обращении с документами

Бывший советник по вопросам национальной безопасности Швеции Хенрик Ландергольм был оправдан в пятницу, 5 сентября, по обвинению в грубой халатности после того, как он оставил конфиденциальные документы в незапертом сейфе в отеле.

Об этом сообщил суд, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Ландерхольм был оправдан, поскольку, несмотря на свою халатность, он не был признан виновным в грубой халатности, говорится в заявлении судьи.

"Это не вопрос умышленного риска, и не было отягчающих обстоятельств, при которых халатность могла бы считаться серьезной, что было бы предпосылкой для осуждения", – заявил председатель коллегии судей Леннарт Кристиансон.

Если бы его признали виновным, он мог бы быть приговорен к одному году тюремного заключения.

По информации шведской газеты Dagens Nyheter, Ландергольм положил четыре документа с секретной информацией в шкаф в здании возле Стокгольма, где проходила рабочая встреча, и забыл о них.

Как узнали журналисты, в документе содержалась информация, которая в случае разглашения может нанести ущерб безопасности Швеции.

В мае произошел еще один инцидент, но уже с новым советником премьер-министра Швеции по нацбезопасности. Тобиас Тиберг, который был назначен советником Ульфа Кристерссона 8 мая, подал в отставку менее чем через сутки после назначения – после того, как стало известно о его фотографиях в приложении Grindr.