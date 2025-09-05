ЄС оштрафував Google на майже 3 млрд євро

Європейська комісія оштрафувала американську технологічну компанію Google на 2,95 мільярда євро за порушення правил конкуренції ЄС на ринку рекламних технологій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Розслідування Єврокомісії встановило, що Google забезпечував перевагу власним послугам з онлайн-реклами "на шкоду конкурентам, що надають рекламні технології, рекламодавцям та онлайн-видавцям".

Така діяльність Google тривала "принаймні з 2014 року", ідеться в повідомленні Єврокомісії.

Своїм рішенням виконавчий орган ЄС не лише наклав майже 3 мільярди євро штрафу, а й зобов'язав Google припинити антиконкурентну поведінку. Компанія має 60 днів, щоб повідомити Єврокомісію про заходи, які вживатиме з цією метою.

Єврокомісія вела розслідування щодо рекламних практик Google з початку 2021 року.

Компанію раніше оштрафували на понад 4 мільярди євро через навʼязування своєї версії операційної системи Android та додатків для неї, що стало рекордним антимонопольним штрафом ЄС, який нині оскаржується.