ЕС оштрафовал Google на почти 3 млрд евро

Европейская комиссия оштрафовала американскую технологическую компанию Google на 2,95 миллиарда евро за нарушение правил конкуренции ЕС на рынке рекламных технологий.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Расследование Еврокомиссии установило, что Google обеспечивал преимущество собственным услугам по онлайн-рекламе "в ущерб конкурентам, предоставляющим рекламные технологии, рекламодателям и онлайн-издателям".

Такая деятельность Google продолжалась "по крайней мере с 2014 года", говорится в сообщении Еврокомиссии.

Своим решением исполнительный орган ЕС не только наложил почти 3 миллиарда евро штрафа, но и обязал Google прекратить антиконкурентное поведение. Компания имеет 60 дней, чтобы сообщить Еврокомиссии о мерах, которые будет принимать с этой целью.

Еврокомиссия вела расследование в отношении рекламных практик Google с начала 2021 года.

Компанию ранее оштрафовали на более 4 миллиардов евро за навязывание своей версии операционной системы Android и приложений для нее, что стало рекордным антимонопольным штрафом ЕС, который в настоящее время обжалуется.