Google може програти справу щодо штрафу в 4,1 млрд євро за Android

Google може програти спробу скасувати рекордний антимонопольний штраф Європейського Союзу у розмірі 4,1 млрд євро, пов’язаний з мобільною операційною системою Android.

Про це у четвер, 19 червня, заявила генеральна адвокатка Суду ЄС Юліане Кокотт, передає Politico, пише "Європейська правда".

Кокотт зазначила, що Google нав’язувала виробникам пристроїв та мобільним операторам обов’язкове попереднє встановлення своїх додатків, таких як Google Search та Chrome, а також забороняла випускати пристрої з модифікованими версіями Android.

За її словами, це було частиною ширшої стратегії компанії із збереження монополії на ринку пошукових систем.

"Дуже небагато компаній досягають такого рівня впізнаваності, що їхнє ім’я перетворюється на дієслово. Саме це свідчить про важливість, якої досяг Google у повсякденному житті", – заявила вона.

Її позиція підтверджує оцінку Єврокомісії, що дії Google – зокрема, попереднє встановлення пошукового додатка та браузера Chrome, а також заборона виробникам пристроїв продавати модифіковані версії Android – є зловживанням ринковим становищем.

Хоча думка генеральної адвокатки не є обов’язковою для суду, судді часто прислухаються до таких рекомендацій. Остаточне рішення може бути ухвалене пізніше цього року.

Початково у 2018 році Google отримала штраф у розмірі 4,34 млрд євро – найбільший у низці антимонопольних розслідувань проти компанії. У 2022 році Загальний суд ЄС зменшив суму до 4,125 млрд євро.

Кокотт зазначила, що суд першої інстанції правильно скоригував штраф, зменшивши його на 200 млн євро.

Суд першої інстанції погодився з розслідуванням Єврокомісії, але зменшив розмір штрафу через, як він вважав, недоліки у підрахунку впливу поведінки Google. Сама компанія вважає, що суд "переписав" висновки регулятора щодо її відносин із виробниками пристроїв і розробниками застосунків.

Європейська комісія має потужний інструмент для боротьби з цифровими гігантами - Закон про цифрові ринки (DMA), який забороняє технологічним гігантам надавати перевагу власним продуктам і послугам над конкурентами на власних платформах.

Наприклад, 23 квітня Єврокомісія визнала, що компанії Apple та Meta порушили вимоги DMA, та оштрафувала їх на 700 млн євро: Apple – на 500 млн євро, а Meta – на 200 млн євро.

А на початку травня стало відомо, що Apple готується оскаржити рішення Єврокомісії щодо накладення штрафу, звинувачуючи орган Євросоюзу в ігноруванні зусиль компанії щодо дотримання законодавства та в ухваленні рішення про накладення великого штрафу ще до офіційного висновку.