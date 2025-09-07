У керівній партії Німеччини хочуть заручитись підтримкою лівих, щоб протистояти "АдН"

Керівному блоку Німеччини ХДС/ХСС необхідно заручитись підтримкою лівих, щоб протистояти ультраправій "Альтернативі для Німеччини", заявив один з депутатів від консерваторів Єнс Шпан.

Його заяву наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Шпан наголосив, що ХДС/ХСС перебуває під загрозою з боку ультраправих.

"Іноді я хотів би звернутися до своїх колег із лівоцентристського табору: будь-хто, хто хоче, щоб "АдН" залишалася невеликою партією, має бути зацікавлений у сильному Союзі…Велика частина "АдН", особливо її ідеологічні лідери, хочуть нас знищити", – додав він.

Шпан вважає, що блок ХДС/ХСС є рішучим бастіоном проти ультраправої політики.

"Подивіться на Францію або Нідерланди: розгром буржуазних консервативних партій посилив крайніх правих", – сказав він.

Варто зазначити, що останні опитування показують, що крайня права партія "Альтернатива для Німеччини" стала найпопулярнішою політичною силою в країні.

Крім того, оцінка німцями роботи на посаді федерального канцлера Фрідріха Мерца впала до найнижчого рівня з часу призначення нового уряду.