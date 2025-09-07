В правящей партии Германии хотят заручиться поддержкой левых, чтобы противостоять "АдГ"

Правящему блоку Германии ХДС/ХСС необходимо заручиться поддержкой левых, чтобы противостоять ультраправой "Альтернативе для Германии", заявил один из депутатов от консерваторов Йенс Шпан.

Его заявление приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Шпан отметил, что ХДС/ХСС находится под угрозой со стороны ультраправых.

"Иногда я хотел бы обратиться к своим коллегам из левоцентристского лагеря: любой, кто хочет, чтобы "АдГ" оставалась небольшой партией, должен быть заинтересован в сильном Союзе ... Большая часть „АдГ", особенно ее идеологические лидеры, хотят нас уничтожить", – добавил он.

Шпан считает, что блок ХДС/ХСС является решительным бастионом против ультраправой политики.

"Посмотрите на Францию или Нидерланды: разгром буржуазных консервативных партий усилил крайне правых", – сказал он.

Стоит отметить, что последние опросы показывают, что крайне правая партия "Альтернатива для Германии" стала самой популярной политической силой в стране.

Кроме того, оценка немцами работы на посту федерального канцлера Фридриха Мерца упала до самого низкого уровня со времени назначения нового правительства.