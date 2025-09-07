Польща підняла винищувачі через масовану атаку РФ на Україну

У ніч на неділю, 7 вересня, у Польщі піднімали у повітря авіацію, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перевели у стан найвищої готовності через масований удар РФ по Україні.

Про це йдеться в заяві оперативного командування Збройних сил Польщі, повідомляє "Європейська правда".

Згідно із заявою, у повітряному просторі країни діяли польські та союзні винищувачі.

"Оперативне командування ЗС Польщі відстежує поточну ситуацію, а підпорядковані сили і засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування", – йдеться у повідомленні.

Згодом у командуванні поінформували, що "операції польських і союзних ВПС у нашому повітряному просторі були завершені у зв'язку з припиненням ударів Російської Федерації по цілях в Україні".

Як зазначено, забезпечувати безпеку у польському повітряному просторі допомагали F-35 Королівських ВПС Нідерландів.

В ніч на 7 вересня Росія завдала масованого комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. ППО знешкодила 751 ціль із 823 засобів повітряного нападу противника, є влучання 9 ракет та 54 ударних дронів на 33 локаціях.

Зокрема, РФ атакувала Київ безпілотниками і ракетами. Станом на 7 ранку відомо про 3 загиблих та 11 поранених. Також внаслідок російського удару загорілась будівля Кабміну.