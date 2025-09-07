Польша подняла истребители из-за массированной атаки РФ на Украину

В ночь на воскресенье, 7 сентября, в Польше поднимали в воздух авиацию, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перевели в состояние высокой готовности из-за массированного удара РФ по Украине.

Об этом говорится в заявлении оперативного командования Вооруженных сил Польши, сообщает "Европейская правда".

Согласно заявлению, в воздушном пространстве страны действовали польские и союзные истребители.

"Оперативное командование ВС Польши отслеживает текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию", – говорится в сообщении.

Впоследствии в командовании проинформировали, что "операции польских и союзных ВВС в нашем воздушном пространстве были завершены в связи с прекращением ударов Российской Федерации по целям в Украине".

Как указано, обеспечивать безопасность в польском воздушном пространстве помогали F-35 Королевских ВВС Нидерландов.

В ночь на 7 сентября Россия нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного базирования. ПВО обезвредила 751 цель из 823 средств воздушного нападения противника, есть попадание 9 ракет и 54 ударных дронов на 33 локациях.

В частности, РФ атаковала Киев беспилотниками и ракетами. По состоянию на 7 утра известно о 3 погибших и 11 раненых. Также в результате российского удара загорелось здание Кабмина.