Норвегія обирає новий склад парламенту

У неділю норвежці вирушили на виборчі дільниці в перший із двох днів голосування на парламентських виборах, що проходять у напруженій боротьбі між лівим блоком на чолі з керівною Лейбористською партією та правим блоком, який очолюють популістська Партія прогресу і консерватори.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Очікується, що щонайменше дев’ять політичних партій отримають місця в парламенті за підсумками виборів, які завершаться у понеділок ввечері. Лише лідери трьох найбільших партій є кандидатами на посаду прем’єр-міністра.

Геополітика відіграла велику роль для виборців, і, за словами аналітиків, це може сприяти Лейбористській партії та її лідеру, прем’єр-міністру Йонасу Гар Стьоре, колишньому міністру закордонних справ, який позиціонує себе як надійний політик.

Лейбористи разом із чотирма меншими партіями, згідно із середнім показником останніх опитувань, можуть здобути 88 місць у парламенті Норвегії – на три більше від мінімальної кількості, необхідної для більшості, але менше ніж 100 місць, які лівий блок мав у 2021 році.

Партія прогресу, консерватори та ще дві менші сили можуть отримати 81 мандат. Водночас різниця в опитуваннях між лівим і правим блоками залишається в межах похибки.

З 2021 року Стьоре потребував підтримки Центристської партії та соціалістів для реалізації своєї програми, але опитування свідчать, що тепер йому, можливо, доведеться залучати й комуністів, і "зелених".

Вимоги "зелених" та комуністів можуть включати жорсткіші обмеження на розвідку нафти й газу, вищі податки для заможних і високооплачуваних громадян та збільшення витрат із суверенного фонду Норвегії, найбільшого у світі.

Нагадаємо, Норвегія виділить близько $8,5 млрд на підтримку України в наступному році.

