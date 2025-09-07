Норвегия выбирает новый состав парламента

В воскресенье норвежцы отправились на избирательные участки в первый из двух дней голосования на парламентских выборах, которые проходят в напряженной борьбе между левым блоком во главе с правящей Лейбористской партией и правым блоком, возглавляемым популистской Партией прогресса и консерваторами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Ожидается, что по меньшей мере девять политических партий получат места в парламенте по итогам выборов, которые завершатся в понедельник вечером. Только лидеры трех крупнейших партий являются кандидатами на пост премьер-министра.

Геополитика сыграла большую роль для избирателей, и, по словам аналитиков, это может способствовать Лейбористской партии и ее лидеру, премьер-министру Йонасу Гар Стьоре, бывшему министру иностранных дел, который позиционирует себя как надежный политик.

Лейбористы вместе с четырьмя меньшими партиями, согласно среднему показателю последних опросов, могут получить 88 мест в парламенте Норвегии – на три больше минимального количества, необходимого для большинства, но меньше 100 мест, которые левый блок имел в 2021 году.

Партия прогресса, консерваторы и еще две меньшие силы могут получить 81 мандат. В то же время разница в опросах между левым и правым блоками остается в пределах погрешности.

С 2021 года Стьоре нуждался в поддержке Центристской партии и социалистов для реализации своей программы, но опросы показывают, что теперь ему, возможно, придется привлекать и коммунистов, и "зеленых".

Требования "зеленых" и коммунистов могут включать более жесткие ограничения на разведку нефти и газа, более высокие налоги для состоятельных и высокооплачиваемых граждан и увеличение расходов из суверенного фонда Норвегии, крупнейшего в мире.

Напомним, Норвегия выделит около $8,5 млрд на поддержку Украины в следующем году.

