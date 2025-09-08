Лідеру литовських ультраправих загрожує штраф на 50 тисяч євро за антисемітські заяви

Прокурор пропонує покарати лідера литовської ультраправої партії "Зоря Німану" штрафом на понад 50 тисяч євро за антисемітські висловлювання.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Прокурор Юстас Лаучюс пропонує штраф на понад 50 тисяч євро для лідера "Зорі Німану" Ремігіюса Жемайтатіса, якого звинувачують у підбурюванні антисемітських настроїв та запереченні злочинів нацистського режиму проти євреїв.

Загальна сума запропонованого штрафу – 51250 євро.

Прокурор зазначив, що вважає вагомим фактором в оцінці дій Жемайтатіса те, що йдеться про вчинок депутата Сейму і лідера однієї з коаліційних партій.

Жемайтатіс заявив, що вбачає у звинуваченнях політичну гру.

"Я не бачив таких покарань за незначні злочини. Очевидно, що це політизоване рішення", – заявив він. Політик вважає, що суд не задовольнить клопотання прокуратури про покарання.

Нагадаємо, після переформатування уряду Литви скандальну "Зорю Німану" знову запросили до коаліції, що спричинило акції протесту з боку критиків цієї політсили.

