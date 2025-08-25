У Вільнюсі збереться багатотисячний протест проти формування нової керівної коаліції

У литовській столиці Вільнюсі на вівторок, 26 серпня, запланований багатотисячний протест проти формування нової керівної коаліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Як розповіла місцева влада Вільнюса, для акції протесту "День ганьби" видано дозвіл на участь 10 тисяч осіб.

"День ганьби настане, коли соціал-демократи, вкотре порушивши своє слово, передадуть управління країною в руки партії "Зоря Німану"... і до них приєднаються... політики, які виступають проти санкцій проти Росії та Білорусі, ідеологи антивакцинаторів і зниження планки референдуму", – наголошують організатори.

Протест запланований на день, коли в литовському Сеймі відбудеться голосування за кандидатуру нового прем’єр-міністра Інги Ругінене.

Протест організовується після того, як Соціал-демократична партія запросила до нової коаліції партію "Зоря Німану" на чолі зі скандальним депутатом Ремігіюсом Жемайтайтісом і фракцію Союзу селян, зелених і християнських сімей Литви.

Репутація останніх істотно зіпсована керівництвом олігарха Рамунаса Карбаускіса.

Крім того, парламентська фракція "селян" об’єдналася з депутатами політичної сили "Виборча акція поляків Литви – Спілка християнських родин", яка скандально відома своїми проросійськими поглядами.

Повідомляли, що посада міністра юстиції в новому уряді, ймовірно, дістанеться одному з членів проросійської політсили.

